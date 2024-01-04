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В Росії розповсюджують фейк про вчорашній обмін полоненими

Україна, Четвер 04 січня 2024 11:43
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В Росії розповсюджують фейк про вчорашній обмін полоненими Фото: у Росії розповсюджують фейк про обмін полоненими 3 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії поширюють фейк про обмін полоненими між Україною та Росією, що відбувся 3 січня. Нібито російська сторона віддала Україні меншу кількість полонених, ніж отримала натомість, нібито в Україну повернулися лише 173 полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Так, російські пропагандисти стверджують, що у рамках обміну полоненими між Росією та Україною, Київ зміг повернути лише 173 військовослужбовців в обмін на 248 росіян. Нібито, додатково РФ отримала 75 військових за пʼятьох командирів оборони "Азовсталі", яких влітку 2023 року президент Володимир Зеленський забрав з Туреччини.

"На Батьківщину повернулися 230 осіб, серед яких 130 військовослужбовців, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних", - приводять дійсні цифри SPRAVDI.

Навіщо роспропаганда вигадала цей фейк?

Російська пропаганда цією брехнею намагається викликати недовіру до української влади і нав'язати думку, що українській владі "начхати на долі полонених". Подібні вигадки розповсюджуються Кремлем щоразу, коли йдеться про обмін полоненими.

Обмін полоненими 3 січня

3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників

Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну. Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

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