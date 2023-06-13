Шахраї вигадали нову схему обману з "призначенням" грошової допомоги. Як вона діє

Так, люди, потрапивши "на гачок" переходять за наданими посиланнями та опиняються на ресурсах, візуально схожих на сторінки банківських установ або державних сервісів.

"Там же їм пропонують увести реквізити власних банківських карток. Таким чином зловмисники отримують повний доступ до чужих фінансових рахунків", - йдеться в повідомленні.

Як це відбувається: приклади

Так, 12 червня до поліційних підрозділів Житомирської області звернулись двоє громадян із заявами. 49-річна жителька м. Коростеня на фішинговому сайті вказала реквізити двох банківських карток. У результаті втратила майже 28 тисяч гривень.

У схожу ситуацію потрапив і 50-річний житель Житомира. Чоловік "подарував" шахраям понад 58 тисяч гривень. Тож нині за обома випадками тривають відповідні перевірки.

Як не стати жертвою шахраїв?