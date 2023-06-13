RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи. Как она действует

Фото6 мошенники воруют данные карт под видом назначения денежной помощи (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев. Под видом "назначения" помощи, они узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

Так, люди, попав "на крючок", переходят по предоставленным ссылкам и оказываются на ресурсах, визуально похожих на страницы банковских учреждений или государственных сервисов.

"Там же им предлагают ввести реквизиты собственных банковских карт. Таким образом злоумышленники получают полный доступ к чужим финансовым счетам", - говорится в сообщении.

Как это происходит: примеры

Так, 12 июня в полицейские подразделения Житомирской области обратились двое граждан с заявлениями. 49-летняя жительница г. Коростеня на фишинговом сайте указала реквизиты двух банковских карт. В результате потеряла около 28 тысяч гривен.

В похожую ситуацию попал и 50-летний житель Житомира. Муж "подарил" мошенникам более 58 тысяч гривен. Поэтому в настоящее время в обоих случаях продолжаются соответствующие проверки.

Как не стать жертвой мошенников?

  • безопасно общаться с представителями государственных и международных организаций онлайн вы можете, если лично осуществляли переход в мессенджеры через их официальный сайт;
  • посторонние ссылки на онлайн-ресурсы, даже от знакомых, расценивайте как недостоверную и опасную информацию, которая может привести к финансовым потерям;
  • при оформлении электронных заявок, связанных с указанием личной информации, обращайте внимание, находитесь ли вы на защищенном Интернет-ресурсе (его адрес должен начинаться с https://, в некоторых браузерах также стоит значок "замок");
  • обращайте внимание на адресную строку на ссылку перехода. Незначительные изменения в адресе электронной почты могут привести вас на совершенно другой сайт (например, вместо gmail.com может быть gmeill.co);
  • не устанавливайте на свои компьютеры, телефоны или другие гаджеты стороннее программное обеспечение, которое вам предлагают неизвестные лица для получения социальной помощи.

Отметим, что эту схему обмана вряд ли можно назвать новой. О ней РБК-Украина писало еще в августе 2022 года. Тогда мошенники обещали якобы "компенсации" и "финансовую помощь" от якобы ООН, Европейского суда по правам человека, Красного Креста и т.д. Преступники заявляют, что выплаты проходят "за счет конфискованных активов РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраїшахраї в Українімошенническая схема