Мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи. Как она действует

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев. Под видом "назначения" помощи, они узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.
Так, люди, попав "на крючок", переходят по предоставленным ссылкам и оказываются на ресурсах, визуально похожих на страницы банковских учреждений или государственных сервисов.
"Там же им предлагают ввести реквизиты собственных банковских карт. Таким образом злоумышленники получают полный доступ к чужим финансовым счетам", - говорится в сообщении.
Так, 12 июня в полицейские подразделения Житомирской области обратились двое граждан с заявлениями. 49-летняя жительница г. Коростеня на фишинговом сайте указала реквизиты двух банковских карт. В результате потеряла около 28 тысяч гривен.
В похожую ситуацию попал и 50-летний житель Житомира. Муж "подарил" мошенникам более 58 тысяч гривен. Поэтому в настоящее время в обоих случаях продолжаются соответствующие проверки.
Отметим, что эту схему обмана вряд ли можно назвать новой. О ней РБК-Украина писало еще в августе 2022 года. Тогда мошенники обещали якобы "компенсации" и "финансовую помощь" от якобы ООН, Европейского суда по правам человека, Красного Креста и т.д. Преступники заявляют, что выплаты проходят "за счет конфискованных активов РФ".
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