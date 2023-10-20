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Шахраї від імені обласних адміністрацій збирають "допомогу" на ЗСУ: МВС розповіло деталі

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні фіксують випадки шахрайства від імені обласних військових адміністрацій, які нібито "збирають допомогу" для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що останнім часом підприємці та начальники районних військових адміністрацій стали дедалі частіше отримувати листи від начебто обласних військових адміністрацій з проханням надати фінансову допомогу для придбання військово обладнання та амуніції для ЗСУ.

У МВС повідомили, що це шахраї. 

Як діють зловмисники

"Шахраї використовують різні канали комунікації. Наприклад, розсилають листи від імені очільника обласної військової адміністрації керівникам районних військових адміністрацій чи підприємцям, телефонують від імені голів ОВА", - йдеться у повідомленні.

Фото: Приклад фейків (t.me/mvs_ukraine)

У цих повідомленнях закликають надати фінансову допомогу на потреби Сил безпеки та оборони України. При чому, часто називають конкретний підрозділ, на потреби якого ніби-то необхідно зібрати кошти, перелік обладнання. 

Як уберегти себе

Міністерство закликає перевіряти достовірність усіх звернень від обласних військових адміністрацій за контактами, вказаними на офіційних ресурсах ОВА. 

У разі отримання подібних звернень варто звертатись до поліції. 

Гучні злочини в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали одного з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн гривень. Вона отримала їх як грошову допомогу від держави.

До цього правоохоронці затримали "ворожку" в Сумській області. Жінка видурила майже 2 мільйони гривень за нібито надання "цілительських" послуг.

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