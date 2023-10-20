Шахраї від імені обласних адміністрацій збирають "допомогу" на ЗСУ: МВС розповіло деталі

В Україні фіксують випадки шахрайства від імені обласних військових адміністрацій, які нібито "збирають допомогу" для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що останнім часом підприємці та начальники районних військових адміністрацій стали дедалі частіше отримувати листи від начебто обласних військових адміністрацій з проханням надати фінансову допомогу для придбання військово обладнання та амуніції для ЗСУ.
У МВС повідомили, що це шахраї.
"Шахраї використовують різні канали комунікації. Наприклад, розсилають листи від імені очільника обласної військової адміністрації керівникам районних військових адміністрацій чи підприємцям, телефонують від імені голів ОВА", - йдеться у повідомленні.
Фото: Приклад фейків (t.me/mvs_ukraine)
У цих повідомленнях закликають надати фінансову допомогу на потреби Сил безпеки та оборони України. При чому, часто називають конкретний підрозділ, на потреби якого ніби-то необхідно зібрати кошти, перелік обладнання.
Міністерство закликає перевіряти достовірність усіх звернень від обласних військових адміністрацій за контактами, вказаними на офіційних ресурсах ОВА.
У разі отримання подібних звернень варто звертатись до поліції.
Нещодавно правоохоронці затримали одного з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн гривень. Вона отримала їх як грошову допомогу від держави.
До цього правоохоронці затримали "ворожку" в Сумській області. Жінка видурила майже 2 мільйони гривень за нібито надання "цілительських" послуг.
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