Мошенники от имени областных администраций собирают "помощь" на ВСУ: МВД рассказало детали

Отмечается, что в последнее время предприниматели и начальники районных военных администраций стали все чаще получать письма от якобы областных военных администраций с просьбой оказать финансовую помощь для приобретения военного оборудования и амуниции для ВСУ.

В МВД сообщили, что это мошенники.

Как действуют злоумышленники

"Мошенники используют различные каналы коммуникации. Например, рассылают письма от имени главы областной военной администрации руководителям районных военных администраций или предпринимателям, звонят от имени глав ОВА", - говорится в сообщении.

Фото: Пример фейков (t.me/mvs_ukraine)

В этих сообщениях призывают оказать финансовую помощь на нужды Сил безопасности и обороны Украины. Причем, часто называют конкретное подразделение, на нужды которого якобы необходимо собрать средства, перечень оборудования.

Как уберечь себя

Министерство призывает проверять достоверность всех обращений от областных военных администраций по контактам, указанным на официальных ресурсах ОВА.

В случае получения подобных обращений следует обращаться в полицию.

Громкие преступления в Украине

Недавно правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн. гривен. Она получила их как денежную помощь от страны.

До этого правоохранители задержали "гадалку" в Сумской области. Женщина выманила почти 2 миллиона гривен за якобы предоставление "целительских" услуг.