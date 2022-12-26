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Шахраї "скасували" аварійні відключення в Україні: що відомо

Фото: шахраї "скасували" аварійні відключення в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії в Україні. Шахраї посилаються на фейкову сторінку "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - запевняють в компанії.

В "Укренерго" запевняють, що аварійні відключення - це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - додають в компанії.

Офіційні сторінки "Укренерго" - Facebook та Telegram-канал.

Як повідомлялось, в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. У зв'язку з цим у Києві та ще низці регіонів України запроваджено аварійні відключення світла.

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відключеня світла