Мошенники "отменили" аварийные отключения в Украине: что известно

В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии в Украине. Мошенники ссылаются на фейковую страницу "Укрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - уверяют в компании.
В "Укрэнерго" уверяют, что аварийные отключения - это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.
"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", - добавляют в компании.
Официальные страницы "Укрэнерго" - Facebook и Telegram-канал.
Как сообщалось, в энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. В связи с этим в Киеве и ряде регионов Украины введены аварийные отключения света.
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