Мошенники "отменили" аварийные отключения в Украине: что известно

"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - уверяют в компании.

В "Укрэнерго" уверяют, что аварийные отключения - это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", - добавляют в компании.

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