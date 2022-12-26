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У Києві та п'яти областях екстрені відключення. В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

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Понеділок 26 грудня 2022 11:36
У Києві та п'яти областях екстрені відключення. В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В енергосистемі залишається суттєвий дефіцит потужності. У зв'язку з цим у Києві та ще низці регіонів України запроваджено аварійні відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії через значні пошкодження магістральних мереж масованими атаками окупантів.

Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві.

Повідомляється, що ремонтні роботи продовжуються на об’єктах генерації та електромережах, що були пошкоджені внаслідок дев'яти масованих ворожих атак. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

"Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві поступово покращується ситуація з енергопостачанням, столиця вже наближається до планових графіків відключень світла.

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