Шахраї "скасували" аварійні відключення в Україні: що відомо
В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії в Україні. Шахраї посилаються на фейкову сторінку "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
"Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - запевняють в компанії.
В "Укренерго" запевняють, що аварійні відключення - це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.
"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - додають в компанії.
Офіційні сторінки "Укренерго" - Facebook та Telegram-канал.
Як повідомлялось, в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. У зв'язку з цим у Києві та ще низці регіонів України запроваджено аварійні відключення світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.