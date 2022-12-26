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Мошенники "отменили" аварийные отключения в Украине: что известно

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 декабря 2022 16:40
Мошенники "отменили" аварийные отключения в Украине: что известно Фото: мошенники "отменили" аварийные отключения в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии в Украине. Мошенники ссылаются на фейковую страницу "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - уверяют в компании.

В "Укрэнерго" уверяют, что аварийные отключения - это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", - добавляют в компании.

Официальные страницы "Укрэнерго" - Facebook и Telegram-канал.

Как сообщалось, в энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. В связи с этим в Киеве и ряде регионов Украины введены аварийные отключения света.

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