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Шахраї націлилися на переселенців і придумали нову схему: як себе убезпечити

Архівне фото: Шахраї націлилися на переселенців і придумали нову схему (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Шахраї вигадали нову схему нібито з надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Українцям треба бути уважнішими і не передавати дані від банківських карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міжнародну організацію з міграції ООН.

Організація уточнила, що ніколи не використовує google-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги.

"Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел", - йдеться у повідомленні.

Яку інформацію не можна передавати третім особам:

  • тризначний номер на звороті картки (CVV/CVC-код);
  • пін-код картки;
  • логін і пароль для інтернет-банкінгу;
  • коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

Схеми шахраїв

РБК-Україна писало про те, що українців також попередили про те, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

Також шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.

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