Шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: поліція дала поради українцям

Шахраї можуть використовуватининішню ситуацію з відключенням світла у своїх інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту кіберполіції.

Через масовані ворожі атаки на енергосистему країни виникає дефіцит потужності, що призводить до обмеження постачання електроенергії. Українцям важливо стежити за графіками відключень, щоб організувати свій побут у таких умовах.

Однак, правоохоронці наголосили, що потрібно бути уважними й обережними під час моніторингу ситуації щодо відключень електроенергії, адже зловмисники можуть використовувати цю ситуацію, створюючи фейкові онлайн-ресурси, наприклад, створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії для поширення дезінформації, викрадення конфіденційних даних та шахрайства.

"Будьте обачними! Не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел та не довіряйте стороннім ресурсам", - заявили в кіберполіції.

Щоб дізнатися про графіки планових відключень у своєму регіоні та списки постачальників електроенергії, скористайтеся офіційним сайтом Міністерства енергетики України за посиланням.