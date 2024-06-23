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Шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: поліція дала поради українцям

Україна, Неділя 23 червня 2024 22:59
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Шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: поліція дала поради українцям Фото: українців попередили про шахраїв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Шахраї можуть використовуватининішню ситуацію з відключенням світла у своїх інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту кіберполіції.

Через масовані ворожі атаки на енергосистему країни виникає дефіцит потужності, що призводить до обмеження постачання електроенергії. Українцям важливо стежити за графіками відключень, щоб організувати свій побут у таких умовах.

Однак, правоохоронці наголосили, що потрібно бути уважними й обережними під час моніторингу ситуації щодо відключень електроенергії, адже зловмисники можуть використовувати цю ситуацію, створюючи фейкові онлайн-ресурси, наприклад, створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії для поширення дезінформації, викрадення конфіденційних даних та шахрайства.

Шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: поліція дала поради українцям

"Будьте обачними! Не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел та не довіряйте стороннім ресурсам", - заявили в кіберполіції.

Щоб дізнатися про графіки планових відключень у своєму регіоні та списки постачальників електроенергії, скористайтеся офіційним сайтом Міністерства енергетики України за посиланням.

Вже другий місяць, як українці підлаштовують свою рутину під графіки відкллючень світла. Через невпинні атаки Росії та підвищений попит на електроенергію нині в Україні все частіше вводять аварійні відключення світла а також не вмикають електроенергію в "сірих" зонах.

Нагадаємо, що найбільше від відключень світла нині потерпають кияни. Днями у Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

РБК-Україна такоєж пояснювало, які продукти можуть довго зберігатися без холодильника.

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