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Мошенники могут использовать отключение света в своих интересах: полиция дала советы украинцам

Украина, Воскресенье 23 июня 2024 22:59
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Мошенники могут использовать отключение света в своих интересах: полиция дала советы украинцам Фото: украинцев предупредили о мошенниках (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мошенники могут использовать нынешнюю ситуацию с отключением света в своих интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента киберполиции.

Из-за массированных вражеских атак на энергосистему страны возникает дефицит мощности, что приводит к ограничению поставок электроэнергии. Украинцам важно следить за графиками отключений, чтобы организовать свой быт в таких условиях.

Однако правоохранители отметили, что нужно быть внимательными и осторожными во время мониторинга ситуации по отключениям электроэнергии, ведь злоумышленники могут использовать эту ситуацию, создавая фейковые онлайн-ресурсы, например, создавать телеграмм-боты от имени энергетической компании для распространения дезинформации, похищения конфиденциальных данных и мошенничество.

Мошенники могут использовать отключение света в своих интересах: полиция дала советы украинцам

"Будьте осмотрительны! Не переходите по ссылкам из незнакомых источников и не доверяйте посторонним ресурсам", - заявили в киберполиции.

Чтобы узнать графики плановых отключений в своем регионе и списки поставщиков электроэнергии, воспользуйтесь официальным сайтом Министерства энергетики Украины по ссылке.

Уже второй месяц, как украинцы подстраивают свою рутину под графики отключения света. Из-за неустанных атак России и повышенного спроса на электроэнергию сейчас в Украине все чаще вводят аварийные отключения света, а также не включают электроэнергию в "серых" зонах.

Напомним, что больше всего от отключений света сейчас страдают киевляне. На днях у Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине.

РБК-Украина также объясняла, какие продукты могут долго храниться без холодильника.

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