Шахраї маскуються під волонтерів: в поліції пояснили, як не стати їхньою жертвою

Шахрайські схеми в інтернеті

В інтернеті активізувалися шахраї, які пропонують нібито легкий заробіток. Аферисти обіцяють платити гроші за "лайки" у соцмережах, а потім виманюють дані банківських карт.

Натомість у Волинській області теж помітили нову діяльність шахраїв. Вони намагаються виманити гроші у підприємців під виглядом обласної військової адміністрації.

Раніше українцям дали основні поради, як допомагати українським захисникам безпечно та не віддати свої гроші шахраям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.