Мошенники маскируются под волонтеров: в полиции объяснили, как не стать их жертвой

Мошеннические схемы в интернете

В интернете активизировались мошенники, которые предлагают якобы легкий заработок. Аферисты обещают платить деньги за "лайки" в соцсетях, а потом выманивают данные банковских карт.

Зато в Волынской области тоже заметили новую деятельность мошенников. Они пытаются выманить деньги у предпринимателей под видом областной военной администрации.

Ранее украинцам дали основные советы, как помогать украинским защитникам безопасно и не отдать свои деньги мошенникам.

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