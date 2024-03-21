На Волині підприємців попередили про шахраїв: виманюють гроші від імені ОВА

Фото: шахраї намагаються виманити гроші у підприємців на Волині (Getty Images)

У Волинській області активізували діяльність шахраї. Вони намагаються виманити гроші у підприємців під виглядом обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка у Telegram.