Шахраї маскуються під "Дію": в Україні розсилають фейкові листи про податкове відшкодування

Протягом останніх днів зафіксовано активне розповсюдження електронних листів, які нібито надсилає державний сервіс "Дія". У цих повідомленнях громадянам пропонують отримати щорічне податкове відшкодування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну податкову службу України.
Фахівці з кібербезпеки попереджають, що листи містять шкідливі посилання, які ведуть на фішингову сторінку. Цей сайт візуально імітує офіційний портал ID.GOV.UA., що може ввести користувачів в оману.
На підробленій сторінці зловмисники розміщують:
Користуючись електронною поштою, дотримуйтеся кібербезпеки:
Нагадаємо, що у соцмережах активно поширювали фейкову інформацію про можливе введення графіків відключень газу з 1 лютого. Це не відповідає дійсності.