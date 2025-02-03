Шахраї маскуються під "Дію": в Україні розсилають фейкові листи про податкове відшкодування

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що листи містять шкідливі посилання, які ведуть на фішингову сторінку. Цей сайт візуально імітує офіційний портал ID.GOV.UA., що може ввести користувачів в оману.

Як працює шахрайська схема

На підробленій сторінці зловмисники розміщують:

Фальшиву інформацію про можливість отримання "щорічного податкового відшкодування".

Інструкції щодо проходження ідентифікації.

Форми для введення особистих даних, зокрема номера мобільного телефону, ПІБ, реквізитів банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Як захиститися

Користуючись електронною поштою, дотримуйтеся кібербезпеки: