Мошенники маскируются под "Дію": в Украине рассылают фейковые письма о налоговом возмещении

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что письма содержат вредоносные ссылки, которые ведут на фишинговую страницу. Этот сайт визуально имитирует официальный портал ID.GOV.UA., что может ввести пользователей в заблуждение.

Как работает мошенническая схема

На поддельной странице злоумышленники размещают:

Фальшивую информацию о возможности получения "ежегодного налогового возмещения".

Инструкции по прохождению идентификации.

Формы для ввода личных данных, в частности номера мобильного телефона, ФИО, реквизитов банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).

Как защититься

Пользуясь электронной почтой, придерживайтесь кибербезопасности: