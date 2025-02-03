Мошенники маскируются под "Дію": в Украине рассылают фейковые письма о налоговом возмещении

В течение последних дней зафиксировано активное распространение электронных писем, которые якобы направляет государственный сервис "Дія". В этих сообщениях гражданам предлагают получить ежегодное налоговое возмещение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что письма содержат вредоносные ссылки, которые ведут на фишинговую страницу. Этот сайт визуально имитирует официальный портал ID.GOV.UA., что может ввести пользователей в заблуждение.
На поддельной странице злоумышленники размещают:
Пользуясь электронной почтой, придерживайтесь кибербезопасности:
Напомним, что в соцсетях активно распространяли фейковую информацию о возможном введении графиков отключений газа с 1 февраля. Это не соответствует действительности.