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Шахраї атакують батьків першокласників під виглядом "Пакунка школяра": деталі

Ілюстративне фото: батьків першокласників атакують шахраї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Шахраї почали використовувати програму "Пакунок школяра", щоб отримувати особисті дані українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

У відомстві попередили, що зловмисники розсилають батькам майбутніх першокласників повідомлення про нібито початок виплат і збирають банківські дані.

"Ініціатива ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, щоб старт програми відбувся максимально ефективно та якісно. Про запуск програми ми повідомимо, щойно все буде готово (не хвилюйтеся - це станеться вчасно, щоб усі встигли підготуватися до школи)", - наголосили у відомстві.

Також там нагадали, що батькам, які зареєстрували свою дитину в перший клас української школи і є користувачами "Дії", надійде відповідне повідомлення про початок виплат.

У міністерстві закликали батьків не переходити за сумнівними посиланнями і не надавати свої персональні дані.

 

"Пакунок школяра"

Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили проєкт "Пакунок школяра". У його рамках батьки майбутніх першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень.

Гроші можна буде витратити тільки на придбання необхідного канцелярського приладдя, книг, дитячого одягу та взуття.

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