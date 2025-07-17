Шахраї атакують батьків першокласників під виглядом "Пакунка школяра": деталі

Шахраї почали використовувати програму "Пакунок школяра", щоб отримувати особисті дані українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
У відомстві попередили, що зловмисники розсилають батькам майбутніх першокласників повідомлення про нібито початок виплат і збирають банківські дані.
"Ініціатива ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, щоб старт програми відбувся максимально ефективно та якісно. Про запуск програми ми повідомимо, щойно все буде готово (не хвилюйтеся - це станеться вчасно, щоб усі встигли підготуватися до школи)", - наголосили у відомстві.
Також там нагадали, що батькам, які зареєстрували свою дитину в перший клас української школи і є користувачами "Дії", надійде відповідне повідомлення про початок виплат.
У міністерстві закликали батьків не переходити за сумнівними посиланнями і не надавати свої персональні дані.
Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили проєкт "Пакунок школяра". У його рамках батьки майбутніх першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень.
Гроші можна буде витратити тільки на придбання необхідного канцелярського приладдя, книг, дитячого одягу та взуття.
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