Мошенники атакуют родителей первоклассников под видом "Пакета школьника": детали

Мошенники начали использовать программу "Пакет школьника", чтобы получать личные данные украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
В ведомстве предупредили, что злоумышленники рассылают родителям будущих первоклассников сообщения о якобы начале выплат и собирают банковские данные.
"Инициатива еще тестируется, продолжаются последние доработки для того, чтобы старт программы состоялся максимально эффективно и качественно. О запуске программы мы сообщим, как только все будет готово (не волнуйтесь - это произойдет вовремя, чтобы все успели подготовиться к школе)", - подчеркнули в ведомстве.
Также там напомнили, что родителям, которые зарегистрировали своего ребенка в первый класс украинской школы и являются пользователями "Дії", поступит соответствующее уведомление о начале выплат.
В министерстве призвали родителей не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять свои персональные данные.
Напомним, недавно в Украине запустили проект "Пакет школьника". В его рамках родители будущих первоклассников смогут получить 5 тысяч гривен.
Деньги можно будет потратить только на на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.
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