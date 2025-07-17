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Мошенники атакуют родителей первоклассников под видом "Пакета школьника": детали

Иллюстративное фото: родителей первоклассников атакуют мошенники (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мошенники начали использовать программу "Пакет школьника", чтобы получать личные данные украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники рассылают родителям будущих первоклассников сообщения о якобы начале выплат и собирают банковские данные.

"Инициатива еще тестируется, продолжаются последние доработки для того, чтобы старт программы состоялся максимально эффективно и качественно. О запуске программы мы сообщим, как только все будет готово (не волнуйтесь - это произойдет вовремя, чтобы все успели подготовиться к школе)", - подчеркнули в ведомстве. 

Также там напомнили, что родителям, которые зарегистрировали своего ребенка в первый класс украинской школы и являются пользователями "Дії", поступит соответствующее уведомление о начале выплат. 

В министерстве призвали родителей не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять свои персональные данные. 

"Пакет школьника"

Напомним, недавно в Украине запустили проект "Пакет школьника". В его рамках родители будущих первоклассников смогут получить 5 тысяч гривен.

Деньги можно будет потратить только на на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.

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