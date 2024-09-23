Шахова олімпіада-2024: Індія оформила золотий дубль, жіноча збірна України в топ-10

Повним тріумфом індійських гросмейстерів завершилася 45-та Всесвітня шахова олімпіада в Будапешті. Слідом за чоловічою збірною "золото" здобула і тамтешня жіноча команда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

У останньому турі індійські спортсменки переграли команду Азербайджану (3,5:0,5), і, набравши 16 балів з 22-х можливих, вперше в історії здобули головний приз. На другому місці фінішували шахістки Казахстану (18 очок), на третьому – США (17).

Жіноча збірна України в останньому матчі розгромила команду Румунії (3,5:0,5). Виграли Юлія Осьмак, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова, а Наталія Букса завершила свою партію внічию. У підсумку в активі наших шахісток 16 очок і восьме місце у фінальній класифікації.

Українська чоловіча команда завершила змагання на мінорній ноті, поступившись Сербії – 0,5:3,5. Свої партії програли Василь Іванчук, Антон Коробов та Володимир Онищук. І лише Руслан Пономарьов спромігся на нічию.

"Синьо-жовті" набрали 15 очок і посіли підсумкову 16-ту позицію. "Золото" тут достроково здобули індійські гросмейстери, які показали феноменальний результат – 21 бал із 22-х можливих. До топ-трійки також увійшли США та Узбекистан (по 17 очок).

Фото: Індійські шахістки вперше перемогли на Шаховій олімпіаді (chessolympiad2024.fide.com)

Подвійний успіх Індії

Як і чоловіки напередодні, жіноча збірна Індії вперше виграла Шахову олімпіаду. Вона стала восьмою командою в історії, яка тріумфувала на турнірі.

Найбільше перемог у жіночих змаганнях має збірна СРСР – 11. Далі йдуть Китай (6) та Грузія (4). Двічі найкращими ставали українки (2006, 2022).

Щодо золотих дублів (перемоги на одній олімпіаді чоловічої і жіночої команд), то Індія стала лише третьою країною, якій це вдалося. Тут варто зазначити, що жіночі Шахові олімпіади проводяться з 1957 року (чоловічі – з 1924-го). До того ж, перші 20 років жіночі турніри розігрувалися окремо від чоловічих – у різні роки та в різних містах.

І лише у 1976 році дві олімпіади об'єднали в спільний шаховий форум. З того часу золоті дублі вдавалося зробити лише двом країнам. Чотири рази це досягнення підкорялося шахістам СРСР (1980, 1982, 1984, 1986) і одного разу Китаю (2018). Тепер до клубу мегачемпіонів приєдналась і Індія.