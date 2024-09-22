Шахова олімпіада-2024: Україна втратила корону, історичний тріумф збірної Індії

Індійська збірна у передостанньому, 10-му турі, в гострому протистоянні вирвала перемогу над США (2,5:1,5), набрала 19 залікових балів та стала недосяжною для суперників. У останній змагальний день зрівнятися з Індією за балами може Китай, але команда Піднебесної програла чемпіонам у очному матчі, тому порушити їхнє лідерство вже не зможе.

Чоловіча збірна України провела бойовий поєдинок проти триразового олімпійського чемпіона – Вірменії. Підсумкова нічия (2:2) не влаштувала жодну з команд, бо тепер шанси на медалі стали надто проблемними. У нашій команді Андрій Волокітін та Руслан Пономарьов зіграли внічию, Антон Коробов виграв, а Володимир Онищук зазнав поразки.

За тур до фінішу українці мають 15 очок із 20-ти можливих та посідають 6-те місце. Таку ж кількість балів набрали ще сім команд (США, Узбекистан, Сербія, Угорщина, Вірменія, Іспанія та Франція). На чолі таблиці – Індія (19 очок), Китай (17) та Словенія (16).

Наша жіноча збірна зазнала першої поразки на турнірі. Поступившись США (1,5:2,5), українки втратили всі шанси на "золото", склавши таким чином повноваження чемпіонок. Матч склався невдало на перших дошках – програли Юлія Осьмак і Анна Ушеніна. А далі наші вже не змогли виправити становище: Наталія Букса перемогла, Інна Гапоненко зіграла внічию.

Жіноча українська команда набрала 14 очок і наразі посідає 12-те місце. Лідирують Індія та Казахстан (по 17 балів), далі йдуть США та Польща (по 16).

Фото: Чемпіони Шахової олімпіади-2024 – збірна Індії (chessolympiad2024.fide.com)

Індія – 12-й чемпіон

Збірна Індії вперше перемогла у чоловічому турнірі Шахової олімпіади. Вона стала 12-ю командою, якій це вдалося.

За рівно 100 років найбільше перемог у турнірах здобула збірна СРСР – 18. По шість тріумфів мають команди США та Росії, по три – Угорщина та Вірменія. Збірна України двічі брала "золото" чоловічих турнірів – у 2004 та 2010 роках.