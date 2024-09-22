Шахматная олимпиада-2024: Украина потеряла корону, исторический триумф сборной Индии

Индийская сборная в предпоследнем, 10-м туре, в остром противостоянии вырвала победу над США (2,5:1,5), набрала 19 зачетных баллов и стала недосягаемой для соперников. В последний соревновательный день сравняться с Индией по баллам может Китай, но команда Поднебесной проиграла чемпионам в очном матче, поэтому нарушить их лидерство уже не сможет.

Мужская сборная Украины провела боевой поединок против трехкратного олимпийского чемпиона – Армении. Итоговая ничья (2:2) не устроила ни одну из команд, потому что теперь шансы на медали стали слишком проблемными. В нашей команде Андрей Волокитин и Руслан Пономарев сыграли вничью, Антон Коробов выиграл, а Владимир Онищук потерпел поражение.

За тур до финиша у украинцев 15 очков из 20-ти возможных, они занимают 6-е место. Такое же количество баллов имеют еще семь команд (США, Узбекистан, Сербия, Венгрия, Армения, Испания и Франция). Во главе таблицы – Индия (19 очков), Китай (17) и Словения (16).

Наша женская сборная потерпела первое поражение на турнире. Уступив США (1,5:2,5), украинки потеряли все шансы на "золото", сложив таким образом полномочия чемпионок. Матч сложился неудачно на первых досках – проиграли Юлия Осьмак и Анна Ушенина. А дальше наши уже не смогли поправить положение: Наталья Букса победила, Инна Гапоненко сыграла вничью.

Женская украинская команда набрала 14 очков и занимает 12-е место. Лидируют Индия и Казахстан (по 17 баллов), далее следуют США и Польша (по 16).

Фото: Чемпионы Шахматной олимпиады-2024 – сборная Индии (chessolympiad2024.fide.com)

Индия – 12-й чемпион

Сборная Индии впервые победила в мужском турнире Шахматной олимпиады. Она стала 12-й командой, которой это удалось.

За ровно 100 лет больше всего побед в турнирах одержала сборная СССР – 18. По шесть триумфов имеют команды США и России, по три – Венгрия и Армения. Сборная Украины дважды брала "золото" мужских турниров – в 2004 и 2010 годах.