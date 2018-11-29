Шахов: занижение цены на ГТС свидетельствует о ее подготовке к приватизации

Фото: Сергей Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Нардеп считает, что общество "настораживают темпы подготовки ГТС к передаче в частные руки"

Приватизация газотранспортной системы Украины приведет к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на депутата от партии "Наш край" Сергея Шахова, комментируя снижение стоимости ГТС руководством "Нафтогаза".

Шахов отметил, что "общество настораживают темпы подготовки ГТС к передаче в частные руки".

"Руководство "Нафтогаза", очевидно, готовясь к приватизации газотранспортной системы, за четыре года снизило оценку ГТС с 25-30 миллиардов долларов до 14 миллиардов. Скорее всего, продать "трубу" собираются своим "инвесторам" из числа олигархов, которые уже контролируют почти все облгазы. Осталось забрать за копейки ГТС. После этого государство потеряет контроль над стратегическим для страны сектором экономики, а люди получат еще дороже газ", – сказал Шахов.

Народный депутат считает, что приватизация ГТС даст олигархам ключевой рычаг влияния на страну.

"Олигархи получат последний и важнейшей инструмент энергетического шантажа – возможность отключения от газа не только городам, но и всей стране", – пояснил Шахов.

Партия "Наш край" категорически против передачи газовой трубы олигархам "за бесценок", заявил он.

"Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал, что ГТС – стабильный бизнес, который может приносить доход три-пять миллиардов долларов в год. Поэтому отделение ГТС от "Нафтогаза" надо проводить не в пользу олигархов, а в интересах страны. "Трубой" должно управлять госпредприятие. Подоходный стратегический объект должен принадлежать всем украинцам", – резюмировал Шахов.

Как известно, четыре года назад председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев оценивал стоимость украинской газотранспортной системы в 25-35 млрд долларов. В настоящее время, по его словам, "трубу" можно продать за 14 млрд долларов.