Шахов: заниження ціни на ГТС свідчить про її підготовку до приватизації

Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Нардеп вважає, що суспільство "насторожують темпи підготовки ГТС до передачі в приватні руки"

Приватизація газотранспортної системи України призведе до остаточної монополізації ринку енергоносіїв і підвищення ціни на газ для населення. Про це пише РБК-Україна з посиланням на депутата від партії "Наш край" Сергія Шахова, коментуючи зниження вартості ГТС керівництвом "Нафтогазу".

Шахов зазначив, що "суспільство насторожують темпи підготовки ГТС до передачі в приватні руки".

"Керівництво "Нафтогазу", очевидно, готуючись до приватизації газотранспортної системи, за чотири роки знизив оцінку ГТС з 25-30 мільярдів доларів до 14 мільярдів. Швидше за все, продати "трубу" збираються "інвесторам" з числа олігархів, які вже контролюють майже всі облгази. Залишилося забрати за копійки ГТС. Після цього держава втратить контроль над стратегічним для країни сектором економіки, а люди отримають ще дорожче газ", – сказав Шахов.

Народний депутат вважає, що приватизація ГТС дасть олігархам ключовий важіль впливу на країну.

"Олігархи отримають останній і найважливішою інструмент енергетичного шантажу – можливість відключення від газу не тільки містам, але і всій країні", – пояснив Шахов.

Партія "Наш край" категорично проти передачі газової труби олігархам "за безцінь", заявив він.

"Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв визнав, що ГТС – стабільний бізнес, який може приносити дохід три-п'ять мільярдів доларів в рік. Тому відділення ГТС від "Нафтогазу" треба проводити не на користь олігархів, а в інтересах країни. "Трубою" має керувати держпідприємство. Прибутковий стратегічний об'єкт має належати всім українцям", – резюмував Шахов.

Як відомо, чотири роки тому голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв оцінював вартість української газотранспортної системи в 25-35 млрд доларів. В даний час, за його словами, "трубу" можна продати за 14 млрд доларів.