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Шахматы станут обязательным предметом в школах Грузии

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Четверг 19 мая 2022 14:48
Шахматы станут обязательным предметом в школах Грузии Фото: шахматы станут обязательным предметом в школах Грузии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Шахматы добавили как обязательный предмет в первых классах общеобразовательных школ Грузии. Решение было официально поддержано Министерством образования и науки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Грузия Online".

Министерство отмечает, что решение было принято для развития аналитического, логического, критического мышления и навыков решения практических задач у школьников.

"Изучение шахмат как обязательного предмета запланировано на сентябрь 2022-2023 годов, до этого в сотрудничестве с Национальной федерацией шахмат ведется подготовительная работа по организации подготовки учителей и учебных ресурсов”, - пишет пресс-служба Министерства образования Грузии.

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