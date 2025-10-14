"Шахеди" знову летіли з Криму та РФ: скільки дронів збила ППО минулої ночі

З 19:00 понеділка, 13 жовтня, противник атакував 96 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів з шести напрямків. Дрони летіли з Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, та з окупованого Криму. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, 14 жовтня, протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих дронів типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

