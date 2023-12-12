"Шахеди" знову атакують південь України: які області під загрозою

Російські окупанти сьогодні, 12 грудня, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Південні області перебувають під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера у Telegram.
За даними ПС, кілька груп російських ударних дронів прямують у бік Білгород-Дністровського району Одеської області.
На цьому фоні голова Одеської ОВА закликав мешканців Білгород-Дністровського району не ігнорувати повітряну тривогу та перебуватиме в безпечних місцях до відбою.
Також о 19:03 російські безпілотники фіксували в Херсонській області. Спочатку вони прямували у бік Миколаївської області, а потім - Кіровоградської.
Оновлено 20:26
У Саратському районі Одеської області фіксують групу дронів росіян, повідомили Повітряні сили. Вона рухається у північному напрямку.
При цьому в бік Білгород-Дністровського району Одеської області летить чергова група "Шахедів".
Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю найчастіше є об'єкти цивільної інфраструктури.
Остання така атака відбулася сьогодні, 12 грудня, уночі. Тоді ворог застосував 15 ударних безпілотників.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити дев'ять дронів росіян.
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