UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахеди" збивали у чотирьох областях. Повітряні сили уточнили деталі нічної атаки

Фото: сили ППО збили 17 з 24 дронів цієї ночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія цієї ночі, 20 вересня, знову атакувала Україну "шахедами". Дрони збивали у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Всього було зафіксовано пуски 24 дронів-камікадзе з південно-східного та північного напрямків. Українська протиповітряна оборона знищила 17 "шахедів".

Дрони збивали по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, підрозділи мобільних вогневих груп та інші засоби ураження.

Що відомо про нічну атаку

Нагадаємо, після 2:00 Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами та про пуски кількох груп "шахедів".

Пізніше у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а у деяких регіонах чули вибухи через роботу ППО. На ранок у Генштабі повідомили кількість збитих безпілотників.

Проте у Полтавській області є влучання. Ворожий дрон вдарив у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там виникла пожежа, роботу заводу тимчасово припинено. Інформації про постраждалих поки немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОатака дронівВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниВоздушные силы Украины