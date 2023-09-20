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"Шахеды" сбивали в четырех областях. Воздушные силы уточнили детали ночной атаки

Фото: силы ПВО сбили 17 из 24 дронов этой ночью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия этой ночью, 20 сентября, снова атаковала Украину "шахедами". Дроны сбивали в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Всего были зафиксированы пуски 24 дронов-камикадзе с юго-восточного и северного направлений. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 "шахедов".

Дроны сбивали по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Для отражения удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп и другие средства поражения.

Что известно о ночной атаке

Напомним, после 2:00 Воздушные силы предупредили об угрозе ударов дронами и о пусках нескольких групп "шахедов".

Позже в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, а в некоторых регионах слышали взрывы из-за работы ПВО. К утру в Генштабе сообщили количество сбитых беспилотников.

Однако в Полтавской области есть попадание. Вражеский дрон ударил в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там возник пожар, работа завода временно прекращена. Информации о пострадавших пока нет.

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