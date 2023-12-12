"Шахеди" запускали з окупованої Балаклави. Ігнат розповів деталі нічної атаки по Україні

"Від вечора почалися звичні для нас атаки "Шахедів". Цього разу вони летіли з району Балаклави, з тимчасово окупованого Криму, заходили вони як зазвичай з півдня. Ну і знищувалися підрозділами мобільних вогневих груп, які дедалі ефективніше відпрацьовують по "Шахедах", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що сьогодні не було стовідсоткового результату: лише 9 із 15 БПЛА знищено.

"Але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей...Впливають, звичайно, на відбиття повітряного нападу погодні умови. Нічний час, хмарність, туман заважають більш ефективно відпрацьовувати", - додав речник.

Нічна атака РФ по Україні 12 грудня

Російські війська сьогодні вночі, з 11 на 12 грудня, атакували територію України дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників.

Загалом зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", дев'ять із яких було знищено у різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.