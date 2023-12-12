RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахеды" запускали с оккупированной Балаклавы. Игнат рассказал детали ночной атаки по Украине

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские террористы запускали по Украине дроны-камикадзе "Шахед" из территории временно оккупированной Балаклавы в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"С вечера начались привычные для нас атаки "Шахедов". В этот раз они летели из района Балаклавы, из временно оккупированного Крыма, заходили они как обычно с юга. Ну и уничтожались подразделениями мобильных огневых групп, которые все эффективнее отрабатывают по "Шахедам", - рассказал Игнат.

Он отметил, что сегодня не было стопроцентного результата: только 9 из 15 БПЛА уничтожены.

"Но и не все беспилотники достигли желаемых целей... Влияют, конечно, на отражение воздушного приступа погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать", - добавил спикер.

Ночная атака РФ по Украине 12 декабря

Российские войска сегодня ночью, с 11 на 12 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских беспилотников.

Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроновКримВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины