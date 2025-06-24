"Шахеди" замовили ще до війни в Україні: Зеленський про відносини Росії та Ірану

Російська Федерація замовила в Ірану партію ударних дронів "Шахед" що до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Sky News.
За словами Зеленського, Україна і раніше мала досить складні дипломатичні відносини з Іраном. Особливо це було помітно коли пасажирський лайнер Boeing 737-800 NG розбився під Тегераном 8 січня 2020 року. Адже Іран не визнав, що збив український літак ракетою.
Однак коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну Іран допоміг російському диктатору Володимиру Путіну зброєю.
"Після початку війни нам було важко. Наші партнери допомогли. А потім Іран передав Росії партію "Шахедів". На той момент нічого подібного не було", - каже Зеленський.
Він розповів, що Україна намагалась розв'язати це питання з Іраном. Однак в Ірані заявили, що Росія замовила дрони ще до вторгнення в Україну.
"Ми все ще хотіли розв'язати це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет був замовлений Росією до війни. А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії", - сказав Зеленський.
На його думку, ті атаки, які зараз відбуваються на Іран - допомагають знищувати здатність країни створювати зброю, яка вбиває людей.
"Тож так, я вважаю, що це потужний і правильний крок", - підкреслив він.
Із самого початку повномасштабного вторгнення Іран став одним із ключових союзників Росії у війні проти України. Зокрема, Тегеран постачає Москві дрони-камікадзе Shahed, які російські війська активно використовують для атак на українські міста з осені 2022 року.
Крім того, після підписання двосторонньої угоди з Росією, Іран значно наростив виробництво балістичних ракет та безпілотників, що лише зміцнило його роль у постачанні озброєння державі-агресору.
Окрім того, видання Reuters повідомляло, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікуються постачання сотень одиниць таких ракет.
Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Іраном загострився в ніч на 13 червня. Тоді ізраїльські ВПС завдали авіаударів по ядерних і військових об’єктах в Ірані. В Ізраїлі заявили, що це була вимушена відповідь на загрозу створення Тегераном ядерної зброї.
У відповідь вже наступної ночі Іран випустив понад 150 ракет по території Ізраїлю.
Після цього обидві країни щодня обмінювались обстрілами.
Сполучені Штати Америки вступили у конфлікт вже 22 червня, атакувавши протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані.
При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль повністю погодили перемир'я. Сьогодні ж, 24 червня, американський лідер оголосив про набуття чинності режиму припинення вогню.
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