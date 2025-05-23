"Шахеди" стали небезпечнішими: експерт розповів, як росіяни змінюють дрони

Криволап зазначив, що росіяни почали оснащувати "Шахеди" газотурбінними двигунами, оскільки потужності попередніх моделей не вистачало для досягнення більшої швидкості.
За його словами, ймовірно, завод "Купол" в Іжевську вже запустив перші партії таких дронів, і це дозволить їм літати швидше та на різних висотах.
Захист "Шахедів" від РЕБ
"Якщо не помиляюся на перших "Шахедах" стояли чи то 2, чи то 4 самі простіші CRP-антени і вони були чутливі до РЕБ", - зауважив експерт.
Криволап пояснив, що росіяни поступово вдосконалюють систему навігації "Шахедів": спочатку дрони збільшили кількість антен до восьми, потім - дванадцяти, а нині, за його словами, вже трапляються екземпляри з шістнадцятьма.
При чому там є і російська "Комета-М", і китайські дискові такі CRP-антени, які покращують зв'язок. Тобто, якщо "Шахед" починають придушувати, є алгоритми, які дозволяють обробляти цю інформацію і переключати систему на інші канали зв'язку, то якщо раніше у них там було 2-4 канали, то зараз 16 каналів", - підкреслив Криволап.
За даними експерта, це суттєво зменшує можливості впливу на них РЕБ.
"А все, що локаційно втрачено - це прості "Герані", які виглядають контуром схожі на "Шахед", але до "Шахеда" цей пінопласт ще не дотягується", - підсумував він.