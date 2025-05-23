"Шахеди" стали небезпечнішими: експерт розповів, як росіяни змінюють дрони

"Треба розуміти, що росіяни ще 3-4 місяці тому мали ефективність своїх ударів на рівні 2-5%, коли ми збивали від 95% до 100% "Шахедів" (інші були подавлені РЕБ). В нас ще був момент, коли ми навчилися запускати ці "Шахеди" по колу, вони літали, а потім їх, якщо хотіли, відправляли на Росію або в Білорусь. Ну, тобто, в нас була така ситуація, що "вчепилися богу за бороду", як кажуть, чи "вже взяли", - заявив Криволап.

Однак, як пояснив експерт, треба розуміти, що росіяни будуть збільшувати свої можливості.

"Яким чином? За рахунок модифікації, модернізації цих "Шахедів", за рахунок того, що будуть зменшувати дальність, будуть збільшувати бойову частину. І саме "Шахеди", які от мають зараз бойову частину 90 кг, то це фактично заміщена та кількість палива, яку вони можуть нести", - зазначив він.

Водночас, експерт відзначив, що зрозуміло те, що росіяни будуть збільшувати кількість можливих варіантів, комбінацій бойової частини.

"І там тільки по термобару дві системи. Причому трохи різні системи з різними газами і аерозолями. Тому "Шахеди" будуть вже в різноманітті. Бо зручно мати технологічну платформу в вигляді цього корпусу, а потім пхати в цей корпус все, що завгодно", - розповів він.