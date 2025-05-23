"Шахеды" стали опаснее: эксперт рассказал, как россияне меняют дроны

Криволап отметил, что россияне начали оснащать "Шахеды" газотурбинными двигателями, поскольку мощности предыдущих моделей не хватало для достижения большей скорости.
По его словам, вероятно, завод "Купол" в Ижевске уже запустил первые партии таких дронов, и это позволит им летать быстрее и на разных высотах.
Защита "Шахедов" от РЭБ
"Если не ошибаюсь на первых "Шахедах" стояли то ли 2, то ли 4 самые простые CRP-антенны и они были чувствительны к РЭБ", - отметил эксперт.
Криволап пояснил, что россияне постепенно совершенствуют систему навигации "Шахедов": сначала дроны увеличили количество антенн до восьми, затем - двенадцати, а сейчас, по его словам, уже попадаются экземпляры с шестнадцатью.
Причем там есть и российская "Комета-М", и китайские дисковые такие CRP-антенны, которые улучшают связь. То есть, если "Шахед" начинают подавлять, есть алгоритмы, которые позволяют обрабатывать эту информацию и переключать систему на другие каналы связи, то если раньше у них там было 2-4 канала, то сейчас 16 каналов", - подчеркнул Криволап.
По данным эксперта, это существенно уменьшает возможности воздействия на них РЭБ.
"А все, что локационно потеряно - это простые "Герани", которые выглядят контуром похожи на "Шахед", но до "Шахеда" этот пенопласт еще не дотягивается", - подытожил он.