Шахеди почали "бачити" місцевість: "Флеш" попередив про дрони, яким не страшна РЕБ

Росія почала оснащувати ударні шахеди системою, яка дозволяє їм літати без супутникової навігації. Принцип простий: у пам'ять безпілотника заздалегідь завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти.

У польоті дрон порівнює ці фото із зображенням зі своєї камери і так розуміє, де перебуває. За словами Флеша, для базової орієнтації вистачає навіть звичайних знімків землі з Google.

Головна небезпека в тому, що на такий дрон не діє РЕБ. Перешкоди, які збивають з курсу апарати із супутниковою навігацією, для нього просто не мають значення.

Сама технологія для ворога не нова: її давно використовують на малих дронах "Молнія", V2U та "Ланцет". Але нещодавно схожу систему знайшли і на ударних "Герань-4" та "Герань-5", як росіяни називають свої шахеди. Працює вона на польотному контролері під назвою "Сусанін".

Флеш прогнозує, що наступного року такі системи активно розвиватимуть для дронів середньої та великої дальності, а також для дешевих крилатих ракет.