"Флеш" пояснив, як Росія зняла на відео власний удар по "Інкому" в Києві

Стало відомо, як росіянам вдалось зняти на відео власний удар по бізнес-центру "Інком" у Києві. Жодних секретних технологій чи агентів у цьому не було - розгадка виявилась значно простішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Скажу відразу - жодних секретних супутників, жодних FPV з "Шахеда", жодних агентів РФ, жодних загадкових БПЛА", - написав Бескрестнов.

За його словами, противник атакував офіс "Інком" ракетою "Герань-5", а паралельно до Києва влетів реактивний "Шахед", який облетів місце удару по "Інкому" на висоті майже 3 кілометри.

Цей дрон виконував функцію меш-ретранслятора радіосигналів для "Герань-5" і водночас знімав та одразу передавав відео атаки на "Інком".

Після цього "Шахед" полетів за межі Києва й знищив склад "Макдональдс".

"Безумовно, це складна операція БПЛА РФ, яка вимагає точних розрахунків і взаємодії пілотів. Я навіть упевнений, що вони сиділи поруч", - зазначив радник.