RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Шахеды начали "видеть" местность: "Флэш" предупредил о дронах, которым не страшна РЕБ

07:34 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: внештатный советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Россия оснастила ударные дроны "Герань-4" и "Герань-5" системой оптической навигации, ориентирующейся на снимки местности. На таких беспилотников не влияет радиоэлектронная борьба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внештатного советника президента по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Россия стала оснащать ударные шахеды системой, позволяющей им летать без спутниковой навигации. Принцип прост: в память беспилотника заранее загружают снимки местности, над которой он должен пролететь.

В полете дрон сравнивает эти фото с изображением своей камеры и так понимает, где находится. По словам Флеша, для базовой ориентации хватает даже обычных снимков земли с Google.

Главная опасность в том, что на такой дрон не действует РЭБ. Препятствия, сбиваемые с курса аппаратами со спутниковой навигацией, для него просто не имеют значения.

Сама технология для врага не нова: ее давно используют на малых дронах "Молния", V2U и "Ланцет". Но недавно похожую систему нашли и на ударных "Герань-4" и "Герань-5", как россияне называют свои шахеды. Работает она на полетном контроллере под названием "Сусанин".

Флеш прогнозирует, что в следующем году такие системы будут активно развиваться для дронов средней и большой дальности, а также для дешевых крылатых ракет.

В конце сентября "Флэш" рассказал, как россиянам удалось снять на видео свой удар по бизнес-центру "Инком" в Киеве: по его словам, никаких секретных технологий или агентов для этого не понадобилось. До этого советник уверял, что из-за российских атак вся страна без интернета не останется, ведь каналы связи в Украине максимально распределены.

Средства РЭБ в это время остаются одним из ключевых инструментов украинского ПВО. По данным The Wall Street Journal, система "Лима" в этом году отвела в Днепр две баллистические ракеты, летевшие на правительственный объект в Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони