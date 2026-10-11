Шахеды начали "видеть" местность: "Флэш" предупредил о дронах, которым не страшна РЕБ

Россия стала оснащать ударные шахеды системой, позволяющей им летать без спутниковой навигации. Принцип прост: в память беспилотника заранее загружают снимки местности, над которой он должен пролететь.

В полете дрон сравнивает эти фото с изображением своей камеры и так понимает, где находится. По словам Флеша, для базовой ориентации хватает даже обычных снимков земли с Google.

Главная опасность в том, что на такой дрон не действует РЭБ. Препятствия, сбиваемые с курса аппаратами со спутниковой навигацией, для него просто не имеют значения.

Сама технология для врага не нова: ее давно используют на малых дронах "Молния", V2U и "Ланцет". Но недавно похожую систему нашли и на ударных "Герань-4" и "Герань-5", как россияне называют свои шахеды. Работает она на полетном контроллере под названием "Сусанин".

Флеш прогнозирует, что в следующем году такие системы будут активно развиваться для дронов средней и большой дальности, а также для дешевых крылатых ракет.