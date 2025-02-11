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"Шахеди" масовано атакували Київську область: пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи

Фото: наслідки атаки "Шахедів" на Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 11 лютого, у Київській області, під час масованої атаки безпілотників, працювала протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки пошкоджені дитячий садок й школа в Бориспільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації (ОВА) Миколу Калашника.

Як відзначив Калашник, повітряна тривога в області працювала всю ніч. Протиповітряна оборона запобігла влучанням в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури. 

Втім, через атаку в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Зокрема пошкоджені дитячий майданчик й приватний будинок

 

Фото: наслідки атаки "Шахедів" на Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні", - додав Калашник. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України ракетами, артилерією, безпілотники та керованими авіаційними бомбами (КАБ). До запуску дронів терористи вдаються фактично кожної ночі. У ніч на 11 лютого ворог здійснив комбіновану атаку. Росіяни використовували дрони, крилаті ракети й балістику.

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