"Шахеди" масовано атакували Київську область: пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи

Як відзначив Калашник, повітряна тривога в області працювала всю ніч. Протиповітряна оборона запобігла влучанням в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Втім, через атаку в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Зокрема пошкоджені дитячий майданчик й приватний будинок.

Фото: наслідки атаки "Шахедів" на Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні", - додав Калашник.