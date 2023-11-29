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"Шахеди" летіли за звичним напрямком. У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

Україна, Середа 29 листопада 2023 08:52
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"Шахеди" летіли за звичним напрямком. У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи цієї ночі запускали дрони-камікадзе по Україні за звичним для наших Повітряних сил напрямком. Більшість безпілотників було спрямовано на Хмельницьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Напрямок зрештою вже звичний для Сил оборони України. Лише змінюються маршрути "Шахедів" по напрямку до цілі", - сказав Ігнат.

За його словами, більшість дронів було спрямовано на Хмельницьку область.

"Знаємо, що там є аеродром Старокостянтинів. Ну і противник собі цю ціль "уподобав". Постійно намагається туди проникнути за допомогою саме ударних БПЛА. Знищуються вони по дорозі, звичайно, всіма силами оборони", - розповів речник.

Він додав, що Повітряні сили публікували в мережі інформацію про області, в яких було знищено безпілотники.

"Це і південь країни, і центральні області. Ну і також Хмельницька область відповідно. Дві керовані ракети Х-59 теж було знищена, ну а одна не досягла своєї цілі", - зазначив Ігнат.

Він також зауважив, що атаки стали типовими на відміну від тієї, яка нещодавно була по Києву, коли противник застосував 75 безпілотників "Шахед", що є безпрецедентною, рекордною швидкістю.

Нічна атака по Україні 29 листопада

Війська РФ цієї ночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59.

Основним напрямом удару безпілотників була Хмельницька область, ракети цілилися на південь країни.

Внаслідок бойової роботи сил ППО всі ворожі ударні безпілотники було знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети у Миколаївській області. Третя - не досягла бажаної мети.

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