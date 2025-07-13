"Шахеди" летіли на Полтаву, лунали вибухи: перші наслідки атаки

У неділю ввечері, 13 липня, росіяни вкотре атакували Полтавську область дронами. На тлі обстрілу в Полтаві лунали вибухи, а в Полтавській громаді є наслідки атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.
Зокрема, о 20:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Полтаву з північного сходу рухалися дрони. Пізніше виконуюча обов'язків міського голови Катерина Ямщикова підтвердила, що для міста є загроза ударів.
Вже о 20:52 місцеві ЗМІ писали, що дрон зафіксовано над західними околицями Полтави, в жителі міста чули ввечері близько трьох звуків, схожих на вибухи.
Пізніше з офіційною інформацією виступив глава ОВА. Володимир Когут підтвердив атаку на область. Він поінформував, що більшість ворожий цілей було збито. Однак у Полтавській громаді зафіксовано наслідки атаки РФ.
"У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки. Травмовано одну людину. Медики надають їй необхідну допомогу", - написав він о 21:28.
Зазначимо, що росіяни періодично атакують Полтаву та область дронами.
Зокрема, 3 липня вранці ворожі безпілотники вдарили по будівлі ТЦК. Посмо цього, у горлі були пошкоджені будинки, магазини, навчальні заклади та автомобілі.
Крім того, того дня також були жертви. Учора стало відомо, що кількість загиблих унаслідок атаки РФ зросла до 4.
Детальніше про наслідки удару по Полтаві 3 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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