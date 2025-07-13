"Шахеды" летели на Полтаву, гремели взрывы: первые последствия атаки

В частности, в 20:02 Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Полтаву с северо-востока двигались дроны. Позже исполняющая обязанности городского головы Екатерина Ямщикова подтвердила, что для города есть угроза ударов.

Уже в 20:52 местные СМИ писали, что дрон зафиксирован над западными окраинами Полтавы, в жители города слышали вечером около трех звуков, похожих на взрывы.

Позже с официальной информацией выступил глава ОВА. Владимир Когут подтвердил атаку на область. Он проинформировал, что большинство вражеский целей было сбито. Однако в Полтавской громаде зафиксированы последствия атаки РФ.

"В Полтавской громаде повреждены три жилых дома. Травмирован один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь", - написал он в 21:28.