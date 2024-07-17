"Шахеди" над Білоруссю і "холості" зльоти Ту-95. Що задумала РФ та які можливі наслідки

Зміст

"Шахеди" залітають до Білорусі: в чому причина

Починаючи з 11 липня, під час російських атак "Шахедами", ці дрони вже неодноразово залітали на територію Білорусі з України. Станом на вчорашній вечір таких випадків нараховувалося чотири, при чому за вчора це відбулося двічі. Деякі з дронів-камікадзе, блукаючи територією Республіки Білорусь (подекуди це могло займати години, а траєкторія сотні кілометрів), поверталися знову в український повітряний простір, а деякі - зникали в РБ. При чому під час цих прольотів в трьох з чотирьох випадків залучалася білоруська авіація.

Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" допускає, що військові РБ могли знати про маневри росіян та підіймали гелікоптери або винищувачі, щоб, "в разі недоцільної роботи дрона", вчасно знищити його.

Що насправді може критися під такими "блуканнями" дронів-камікадзе в Білорусь РБК-Україна запитала у військового експерта Павла Нарожного. Він зазначає, що версії щодо можливих причин всі на межі "теорії змови". Втім, називає кілька імовірних сценаріїв за якими може діяти ворог.

"Перше - це мож бути збір якихось даних. Адже в принципі цей "Шахед" доволі великий і може нести доволі велике навантаження на собі - до 50 кг. Це може бути радар й все що завгодно теоретично на ньому може бути. Тобто дрон може зібрати якісь дані, прилетіти в Білорусь і з нього там знімають дані тощо", - припускає Нарожний.

За його словами, другим можливим варіантом може бути пошук, провокація роботи української ППО, щоб та збила безпілотник.

"Або вони, наприклад, можуть споглядати чи спрацює наш радар і по цьому радару можуть завдати удару. Бо у росіян є протирадіолокаційна ракета Х-31П. Третій варіант - це може бути робота нашого українського РЕБ, який або просто глушить дрону сигнал GPS або передає якісь фейкові сигнали й через це він летить у якийсь незрозумілий напрямок", - пояснює Нарожний.

Четвертий варіант, на його думку, може бути намагання РФ спровокувати Білорусь.

"Уявімо, що "Шахед" прилітає по Мозирському НПЗ чи приземляється на його території й там трапляється пожежа. Після цього Росія або Білорусь звинувачують нас, кажучи що це нібито був "удар українського безпілотника". І для Білорусі це такий собі casus belli (привід для війни)", - зауважує експерт та додає, що наразі жодній з вищевказаних версій немає якихось підтверджень, які б з'явилися в публічному полі, а тому можна лише припускати.

Чому Росія часто підіймає Ту-95МС: яка мета ворога

Ще однією особливістю поведінки ворога є те, що його бомбардувальники Ту-95МС (є потенційними носіями крилатих ракет Х-101) останнім часом активні в небі. Наприклад, нещодавно РФ підняла у небо стратегічну авіацію з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Тоді був залучений всього один Ту-95МС і вочевидь в рамках "навчального польоту". Днями ж ці літаки противника здійснили пусковий маневр, але згодом з'ясувалося, що пуски були імітаційними. Втім, хоч безпосередньо атаки не було, Повітряні сили ЗСУ все одно попереджають про можливу небезпеку та готовність реагувати на неї. До того ж після масованої атаки 8 липня (тоді агресор влучив по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві) противник все ж застосовував ці бомбардувальники для ударів, хоч вони й були поодинокими.

На думку експерта Павла Нарожного, не можна сказати, що в цих діях Повітряних сил РФ якась одна мета, адже тут можна виокремити багато складових.

"Це може бути тренування літаків або випробування після ремонту, а може й дійсно такі дії, щоб тримати населення України в напруженні. Бо вони прекрасно розуміють, що ми побачимо ці зльоти й буде повітряна тривога", - зазначає співрозмовник.

Він нагадав на прикладі винищувача МіГ-31К, який росіяни ледь не щодня підіймають в повітря, через що мапа повітряних тривог вмить вся стає "червоною". За його словами, це теж дуже схожа історія з такими ж польотами Ту-95МС, які відбуваються без пусків ракет.

"Чому не завжди відбуваються пуски? Бо щоб зробити таку масштабну атаку, коли йде мова про десятки крилатих ракет, - це є доволі складна логістична задача. Проблем багато і це залежить від бази з якої злітає літак. Але в цілому поставити ці десятки ракет - це десятки залізничних вагонів, які їдуть через всю Росію, завантажуються/розвантажуються, прямують на якусь базу тощо. Тому вони часто не можуть вести такі атаки. Наприклад, раз на тиждень - це малоймовірно, а там раз в днів 15-20 вони можуть робити таку більш-менш велику ракетну атаку", - додає експерт.