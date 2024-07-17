"Шахеды" над Беларусью и "холостые" взлеты Ту-95. Что задумала РФ и какие возможны последствия

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"Шахеды" залетают в Беларусь: в чем причина

Начиная с 11 июля, во время российских атак "Шахедами", эти дроны уже не раз залетали на территорию Беларуси из Украины. На вчерашний вечер таких случаев насчитывалось четыре, при чем за вчера это произошло дважды. Некоторые из дронов-камикадзе, блуждая по территории Республики Беларусь (местами это могло занимать часы, а траектория сотни километров), возвращались снова в украинское воздушное пространство, а некоторые - исчезали в РБ. При чем во время этих пролетов в трех из четырех случаев привлекалась белорусская авиация.

Мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" допускает, что военные РБ могли знать о маневрах россиян и поднимали вертолеты или истребители, чтобы, "в случае нецелесообразной работы дрона", вовремя уничтожить его.

Что на самом деле может скрываться под такими "блужданиями" дронов-камикадзе в Беларусь РБК-Украина спросила у военного эксперта Павла Нарожного. Он отмечает, что версии касательно возможных причин все на грани "теории заговора". Впрочем, называет несколько вероятных сценариев, по которым может действовать враг.

"Первое - это может быть сбор каких-то данных. Ведь в принципе этот "Шахед" достаточно велик и может нести достаточно большую нагрузку на себе - до 50 кг. Это может быть радар и все что угодно теоретически на нем может быть. То есть дрон может собрать какие-то данные, прилететь в Беларусь и с него там снимают данные и тому подобное", - предполагает Нарожный.

По его словам, вторым возможным вариантом может быть поиск, провокация работы украинской ПВО, чтобы та сбила беспилотник.

"Или они, например, могут наблюдать сработает ли наш радар и по этому радару могут нанести удар. Потому что у россиян есть противорадиолокационная ракета Х-31П. Третий вариант - это может быть работа нашего украинского РЭБ, который или просто глушит дрону сигнал GPS или передает какие-то фейковые сигналы и поэтому он летит в какое-то непонятное направление", - объясняет Нарожный.

Четвертый вариант, по его мнению, может быть попыткой РФ спровоцировать Беларусь.

"Представим, что "Шахед" прилетает по Мозырскому НПЗ или приземляется на его территории и там случается пожар. После этого Россия или Беларусь обвиняют нас, говоря, что это якобы был "удар украинского беспилотника". И для Беларуси это некий casus belli (повод) для войны)", - отмечает эксперт и добавляет, что ни одной из вышеуказанных версий нет каких-либо подтверждений, которые бы появились в публичном поле, а потому можно только предполагать.

Почему Россия часто поднимает Ту-95МС: какова цель врага

Еще одной особенностью поведения является то, что его бомбардировщики Ту-95МС (являющиеся потенциальными носителями крылатых ракет Х-101) в последнее время активны в небе. К примеру, недавно РФ подняла в небо стратегическую авиацию с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Тогда был привлечен всего один Ту-95МС и очевидно в рамках "учебного полета". На днях эти самолеты противника совершили пусковой маневр, но впоследствии выяснилось, что пуски были имитационными. Впрочем, хотя атаки не было, Воздушные силы ВСУ все равно предупреждают о возможной опасности и готовности реагировать на нее. К тому же после массированной атаки 8 июля (тогда агрессор попал по детской больнице "Охматдет" в Киеве) противник все же применял эти бомбардировщики для ударов, хоть они и были единичными.

По мнению эксперта Павла Нарожного, нельзя сказать, что в этих действиях воздушных сил РФ какая-то одна цель, ведь здесь можно выделить много составляющих.

"Это может быть тренировка самолетов или испытание после ремонта, а может действительно такие действия, чтобы держать население Украины в напряжении. Ведь они прекрасно понимают, что мы увидим эти взлеты и будет воздушная тревога", - отмечает собеседник.

Он напомнил на примере истребителя МиГ-31К, который россияне чуть ли не ежедневно поднимают в воздух, из-за чего карта воздушных тревог мгновенно вся становится "красной". По его словам, это тоже очень похожая история с такими же полетами Ту-95МС, происходящими без пусков ракет.

"Почему не всегда происходят пуски? Ведь, чтобы сделать такую масштабную атаку, когда идет речь о десятках крылатых ракет, - это довольно сложная логистическая задача. Проблем много и это зависит от базы с которой взлетает самолет. Но в целом поставить эти десятки ракет - это десятки железнодорожных вагонов, которые едут через всю Россию, загружаются/разгружаются, направляются на какую-то базу и т.д. Потому они часто не могут вести такие атаки. Например, раз в неделю - это маловероятно, а там раз 15-20 дней они могут делать такую ​​более-менее большую ракетную атаку", - добавляет эксперт.