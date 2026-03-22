"Шахеди" атакували з семи напрямків, є влучання: як ППО відбила удар Росії

Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 21 березня. Противник використав дрони типу "Shahed", "Гербера", "Італмас", а також безпілотники інших типів. Близько 80 із них становили саме "Шахеди".

Запуски здійснювалися з семи напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила або подавила 127 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів у 7 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще у 7 місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.