"Шахеди" атакували Миколаїв: під ударом була промисловість

Атака дронів на Україну

В ніч на 3 травня російські загарбники вчергове атакували Україну дронами. Зранку у Києві лунали вибухи через роботу ППО.

Також під ударом ворога був Харків. Через масовану атаку у місті виникли пожежі. "Прильоти" зафіксовані у чотирьох районах - Слобідському, Салтівському, Київському та Основ'яновському.

Станом на ранок відомо, що у Харкові через ворожу атаку постраждали 47 осіб.

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