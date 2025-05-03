"Шахеды" атаковали Николаев: под ударом была промышленность

Атака дронов на Украину

В ночь на 3 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами. Утром в Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Также под ударом врага был Харьков. Из-за массированной атаки в городе возникли пожары. "Прилеты" зафиксированы в четырех районах - Слободском, Салтовском, Киевском и Основьяновском.

По состоянию на утро известно, что в Харькове из-за вражеской атаки пострадали 47 человек.

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