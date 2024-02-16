У "Шахедах" чорного кольору виявили компоненти зі США, Швейцарії та Китаю, - НАЗК

Шахеди чорного кольору, якими росіяни почали атакувати Київ і Харків, створені завдяки іноземним компонентам. Їх виробляють у США, Швейцарії та Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Чорні "Шахеди"

Для ускладнення нічної роботи української протиповітряної оборони Росія почала застосовувати ударні дрони Shahed-136 чорного кольору.

Дрони такого виду українські Сили оборони вже збивали в Києві, Харкові та Херсонській області.

"Без чипів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої завдання та атакувати українські мирні міста", - пише НАЗК.

Іноземні компоненти

Попри постійну модернізацію і локалізацію виробництва залежно від іноземних технологій і компонентів, російські "Шахеди" все ще мало відрізняються від іранських.

"Це вкотре доводить, що іноземним технологіям і компонентам не місце у зброї агресорів", - пише НАЗК.

Зазначається, що світ має об'єднуватися і досліджувати, як такі компоненти потрапляють до РФ для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності. До списку додали вісім нових компонентів, більшість із них було вироблено у США, три - в Китаї і один - у Швейцарії.

Росія намагається обходити західні санкції

У грудні The New York Times писало, що російська влада і компанії об'єдналися і звернулися до Марокко і Туреччини для використання їхніх портів в ухиленні від санкцій проти РФ.

Того ж місяця Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти мережі оборонних закупівель, яка постачала електроніку військового призначення Російській Федерації.

А вчора стало відомо, що американський суд визнав винною російську блогерку Христину Пузирьову в порушенні санкцій проти РФ і постачанні компонентів для ракет. Їй загрожує тюремний термін.