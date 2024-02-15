Російська блогерка в суді США зізналася в постачанні компонентів для ракет в обхід санкцій

Американський суд визнав винною російську блогерку Христину Пузирьову в порушенні санкцій проти РФ і постачанні компонентів для ракет. Їй загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США .

"У федеральному суді в Брукліні Христина Пузирєва визнала себе винною у змові з метою відмивання грошей за її роль у багатомільйонній схемі з відправлення компонентів, які використовуються в неназваних літальних апаратах, системах керованої ракетної зброї та іншій зброї, суб'єктам, які підпадають під санкції, в Росії", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що компоненти, відправлені з порушенням законодавства про експортний контроль і санкції, пізніше було виявлено на російських збройових платформах і в обладнанні радіотехнічної розвідки в Україні.

При винесенні вироку Пузирьовій загрожує до двадцяти років позбавлення волі.

Чим саме блогерка допомагала Росії

Американські правоохоронці уточнили, що Христина Пузирьова та її співобвинувачені імовірно придбали та відправили електроніку американського виробництва на мільйони доларів, щоб підтримати Кремль у його триваючих атаках на Україну.

Її змова з відмивання грошей була безпосередньо пов'язана з 298 поставками обмежених технологій на суму 7 мільйонів доларів на поле бою в Росії.

Пузирьова та її чоловік, обвинувачений Микола Гольцев, неодноразово приїжджали з Канади, щоб зустрітися з підсудним Салімджоном Насриддіновим у Брукліні. Під час таких поїздок Пузирьова використовувала численні банківські рахунки для здійснення фінансових операцій у рамках своєї схеми.

Уряд конфіскував 20 000 доларів готівкою з номера нью-йоркського готелю, в якому був заарештований обвинувачений. Загалом уряд конфіскував близько 1,68 мільйона доларів у зв'язку з цією експортною схемою.

Росія обходить санкції

На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.