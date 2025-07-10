"Шахед" влучив у квартиру голови НСХУ: Костянтин Чернявський отримав поранення

У ніч на 10 липня під час масованої атаки дронів-камікадзе один із "Шахедів" влучив у житловий будинок у Києві, зокрема - у квартиру голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення членкині НСХУ Ганни Ярової у Facebook.
"Жахлива ніч для голови НСХУ Костянтина Чернявського. Один із "Шахедів" влучив просто у його квартиру. Зараз він перебуває в лікарні. Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення та значну крововтрату. Дружина Тамара і Олексійчик в безпеці", - йдеться у повідомленні.
Також у пості закликали небайдужих українців задонатити на лікування Чернявського та відновлення його житла.
"Допомагати один одному наша найголовніша людська місія. Це наше невід'ємне право, право українця, бути поруч, коли друзі потребують допомоги. Навіть, коли вони про це не кажуть", - зазначила Ярова.
Реквізити для допомоги:
Пізніше у соцмережах опублікували відео звернення Костянтина Чернявського до українців.
"Дорогі мої друзі, колеги, дорога мистецька родино, попри чисельний обстріл, попри мої поранення в цю ніч, головне, що ми разом, спільно йдемо до перемоги. Національна спілка художників України, яку я маю честь очолювати, вона працює, розвивається і модернізується", - заявив Чернявський.
Також він заявив, що з'їзд НСХУ, який має вибрати очільника, відбудеться, і Чернявський знову подаватиметься на голову.
У ніч на 10 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак, випустивши 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів типу Shahed та дронів-приманок, вісім балістичних ракет "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети С-300.
Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО знищили 178 цілей, ще 204 були збиті з курсу або нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.
За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, зранку рятувальники працювали на 16 локаціях у столиці.
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